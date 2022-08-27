россия шпионила за военным учением украинцев в Германии

В настоящее время украинские военные проходят обучение в Германии, в частности, они тренируются работать с зенитными самоходными артиллерийскими установками Gepard. За работой наших бойцов следили российские шпионы.

Об этом сообщили в военной контрразведке Германии. Соответствующее заявление было обнародовано 26 августа.

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россия шпионила за учебой ВСУ

После начала учения украинских бойцов на двух военных объектах немецкая военная контрразведка обнаружила подозрительные транспортные средства, которые со своих позиций могли наблюдать за территорией от подъездных дорог к казармам. В настоящее время военные ВСУ тренируются:

в Идар-Оберштайне на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000;

2000; в Графенвере вместе с военными США на западных артиллерийских системах

По словам разведчиков, россия шпионила за обеими локациями. Кроме того, там летали небольшие дроны для наблюдения за учениями.

Источники службы безопасности также сообщили, что россия, вероятно, пыталась украсть данные с мобильных телефонов украинских бойцов. Для этого могли использовать специальное телекоммуникационное оборудование, в частности, такое устройство, как StingRay.

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