Военные Великобритании и Украины провели тренировку в Черном море: яркие фото

В акватории Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Великобритании совместно потренировались. Все для поддержания безопасности в морском регионе и совершенствования навыков в соответствии со стандартами НАТО.

Помимо кораблей, к учениям привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. Тренировка PASSEX продолжалась в течение 2 дней.

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Как прошла тренировка

Сначала корабельно-катерная группа отработала маневры в строях и ордерах, организацию противовоздушной обороны, отражение атак и постановку дымовой завесы.

Особенно уделили внимание повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Отработали корабельные учения по передаче грузов, ведению разведки, освещению морской обстановки.

Для чего проводили тренировку

Отметили, что постоянное участие сил украинского флота в учениях PASSEX позволяет совершенствовать мастерство и осваивать опыт стандартов НАТО.

Командующий Военно-Морских Сил ВСУ Алексей Неижпапа подчеркнул, что одним из действенных путей достижения оперативной и технической совместимости с флотами государств-членов Альянса проходит именно через плоскость отработки совместных действий с иностранными кораблями.

Тренировка типа PASSEX – это опыт, для готовности вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе,

– отметил Неижпапа.