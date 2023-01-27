Известно, что подготовка наших военных должна начаться В ближайшее время.

Важно В Германии уточнили, когда и сколько БМП Marder получит Украину

Ранее власти ФРГ объявили о планах передать Киеву примерно 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое продлится примерно восемь недель.

Кроме бронемашин, в пакет помощи войдут:

7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard,

дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T,

Еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

Время в Германии бойцы ВСУ проведут эффективно

В Германии украинские военные также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.

Кроме того, скоро должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.

Что известно о БМП Marder

По данным The Guardian, Украина должна получить бронемашину в первом квартале 2023 года.

Справка. Marder (из немецкого "куница") – это гусеничная боевая машина пехоты, разработанная концерном Rheinmetall в конце 1960-х годов. Высокая скорость движения по пересеченной местности позволяет БМП действовать совместно с танками Leopard как составляющая ударной группы.

За все время было выпущено около 2000 единиц. Основные характеристики:

Масса – 33,5 тонны;

Экипаж – 3 человека;

Десант – 6 – 7 человек;

Двигатель – 600 лошадиных сил;

Автоматическая пушка – 20 миллиметра;

Дальность стрельбы – до 2,5 километра;

Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов в минуту;

Максимальная скорость – 65 километров в час.

Интересно, что еще в сентябре производитель за свой счет возобновил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительством. Однако концерн продолжал работу и говорил о ремонте еще 14 единиц. В общей сложности Rheinmetall берется подготовить для поставки 70 боевых машин из старых запасов.