Военные за непосредственное участие в боях получают по 100 тысяч гривен в месяц, – Минобороны

Украинские военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, получат 100 тысяч гривен в месяц. Только в мае Минобороны перечислило в части 34,5 миллиарда гривен.

Выплаты получают более 500 тысяч человек

О денежном обеспечении украинских военнослужащих рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она напомнила, что с начала военного положения все военнослужащие, кроме своего обычного денежного обеспечения, получают доплату.

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Или из расчета 30 тысяч гривен в месяц, если нет боев. Либо из расчета 100 тысяч гривен в месяц за непосредственное участие в боях,

– написала Маляр в социальных сетях.

Заместитель Алексея Резникова подчеркнула, что количество дней, проведенных в боях, определяется согласно соответствующим боевым приказам командования.

Маляр также сообщила, что на основании документов, формируемых воинскими частями, Минобороны перечисляет средства в части. Те, по ее словам, напрямую начисляют средства воинам.

Она сообщила, что за 10 дней мая Министерство обороны уже перечислило 34,5 миллиарда гривен.

Это денежное довольствие и доплаты из расчета 30 тысяч гривен в месяц. Ориентировочно к 20 мая будет уплачено еще около 34 миллиарда гривен. Но это уже будут "боевые" и разные единовременные выплаты,

– сообщила заместитель Резникова.

Маляр отметила, что выплаты получают более 500 тысяч человек, среди которых часть участвует в боях. По ее словам, иногда возникают проблемы с выплатами, однако в Минобороны пытаются "гибко реагировать" на них.

Вторжение России в Украину: главное

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины, атаковав почти все регионы нашей страны. В этот же день президент Владимир Зеленский объявил военное положение в Украине. Также было объявлено о мобилизации.

Украинским военным в конце марта удалось нанести России поражение на Севере. Оккупанты отступили и сосредоточили силы на Востоке и Юге.

В настоящее время между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами продолжаются интенсивные бои на Востоке. Также врагу удалось временно оккупировать некоторые части Юга и лишить Украину выхода к морю.

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