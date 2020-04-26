Военные остановили коварный обстрел оккупантов на Донбассе: враг понес большие потери
Пророссийские оккупанты на Донбассе в течение 25 апреля 16 раз открывали огонь по разным позициям украинских защитников на линии фронта. Враг коварно ждал темноты и тогда из минометов стрелял по военным. В результате таких действий был ранен один военнослужащий. Впрочем, пророссийские боевики получили достойный отпор за свою дерзость.
Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС.
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Где стреляли:
- В районе Авдеевки – трижды, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 миллиметровых минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Возле Широкиного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Возле Опросного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Рядом с Лебединским – воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.
- Неподалеку Песков – из станкового противотанкового гранатомета.
С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкиного, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 миллиметровые минометы – 46 мин,
– добавляют в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования тоже вели огонь.
Где стреляли:
- У Новоалександровки – из 120 миллиметровых минометов.
- Возле Попасной – из 120 миллиметровых минометов (по 2 позициям – 29 мин).
- Рядом с ореховым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Крымского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.
"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", – информируют военные.
Так, по данным разведки, 25 апреля украинские военные уничтожили 4 оккупантов и еще 5 ранили.
От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиним.
В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.