Военные остановили коварный обстрел оккупантов на Донбассе: враг понес большие потери

Пророссийские оккупанты на Донбассе в течение 25 апреля 16 раз открывали огонь по разным позициям украинских защитников на линии фронта. Враг коварно ждал темноты и тогда из минометов стрелял по военным. В результате таких действий был ранен один военнослужащий. Впрочем, пророссийские боевики получили достойный отпор за свою дерзость.

Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС.

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Где стреляли:

В районе Авдеевки – трижды, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 миллиметровых минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– трижды, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 миллиметровых минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Широкиного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Опросного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским – воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

– воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета. Неподалеку Песков – из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкиного, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 миллиметровые минометы – 46 мин,

– добавляют в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования тоже вели огонь.

Где стреляли:

У Новоалександровки – из 120 миллиметровых минометов.

– из 120 миллиметровых минометов. Возле Попасной – из 120 миллиметровых минометов (по 2 позициям – 29 мин).

– из 120 миллиметровых минометов (по 2 позициям – 29 мин). Рядом с ореховым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Крымского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", – информируют военные.

Так, по данным разведки, 25 апреля украинские военные уничтожили 4 оккупантов и еще 5 ранили.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиним.

В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала