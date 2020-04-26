08:30
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Военные остановили коварный обстрел оккупантов на Донбассе: враг понес большие потери

      - Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / 24 канал

      Пророссийские оккупанты на Донбассе в течение 25 апреля 16 раз открывали огонь по разным позициям украинских защитников на линии фронта. Враг коварно ждал темноты и тогда из минометов стрелял по военным. В результате таких действий был ранен один военнослужащий. Впрочем, пророссийские боевики получили достойный отпор за свою дерзость.

      Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС.

      Обратите внимание В МИД предложили альтернативный сценарий Консультативного совета по Донбассу

      Где стреляли:

      • В районе Авдеевки – трижды, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 миллиметровых минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Возле Широкиного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Возле Опросного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Рядом с Лебединским – воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.
      • Неподалеку Песков – из станкового противотанкового гранатомета.

      С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкиного, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 миллиметровые минометы – 46 мин,
      – добавляют в штабе ООС.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования тоже вели огонь.

      Где стреляли:

      • У Новоалександровки – из 120 миллиметровых минометов.
      • Возле Попасной – из 120 миллиметровых минометов (по 2 позициям – 29 мин).
      • Рядом с ореховым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
      • Возле Крымского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

      "Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", – информируют военные.

      Так, по данным разведки, 25 апреля украинские военные уничтожили 4 оккупантов и еще 5 ранили.

      От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские наемники уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 – рядом с Широкиним.

      В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

      війна на донбасі карта окупованих територій донбас
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Постраждалі Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Главные новости 25 апреля: как Украина будет выходить из карантина и землетрясение возле Одессы
      25 апреля , 20:44 Главные новости 25 апреля: как Украина будет выходить из карантина и землетрясение возле Одессы
      Ігор Саджениця
      Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      25 апреля , 19:27 Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      Наталія Кривда