Військові зупинили підступний обстріл окупантів на Донбасі: ворог зазнав великих втрат

Проросійські окупанти на Донбасі упродовж 25 квітня 16 разів відкривали вогонь по різних позиціях українських захисників на лінії фронту. Ворог підступно чекав темряви і тоді з мінометів стріляв по військових. Внаслідок таких дій був поранений один військовослужбовець. Втім, проросійські бойовики отримали гідну відсіч за свою зухвалість.

Так, 12 порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує штаб ООС.

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Де стріляли:

В районі Авдіївки – тричі, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 міліметрових мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– тричі, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 міліметрових мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Опитного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поруч з Лебединським – воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

– воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Неподалік Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета.

З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120 калібру по околицях Широкиного, а по наших позиціях неподалік Водяного застосував 82 міліметрові міномети – 46 мін,

– додають в штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські збройні формування теж вели вогонь.

Де стріляли:

Біля Новоолександрівки – зі 120 міліметрових мінометів.

– зі 120 міліметрових мінометів. Біля Попасної – зі 120 міліметрових мінометів (по 2 позиціях – 29 мін).

– зі 120 міліметрових мінометів (по 2 позиціях – 29 мін). Поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

– з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Кримського окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування на Донбасі безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність", – інформують військові.

Так, за даними розвідки, 25 квітня українські військові знищили 4 окупантів та ще 5 поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці уже 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч з Широкиним.

У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу