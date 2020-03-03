Военные преступления в Сирии: кого обвиняет ООН

Независимая комиссия ООН обвинила Россию, Турцию и сирийскую армию Башара Асада в военных преступлениях во время конфликта в Сирии.

В отчете Независимой международной следственной комиссии по вопросам Сирии сообщили, что у комиссии есть достаточно оснований считать, что российские самолеты и пилоты дважды умышленно наносили удары по гражданским рынкам, убив 43 человека.

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Добавили, что в каждом из инцидентов российские военно-воздушные силы не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой преступление.

Силы режима Асада заподозрили в том, что они бомбили госпиталь в Идлибе, который является последним опорным пунктом повстанцев. А Турцию обвинили в убийстве сирийско-курдского политика Хеврина Халафа, который возглавлял "Партию будущего Сирии".

Организация Объединенных Наций призвала международное сообщество оказывать больше помощи беженцам, находящимся на сирийской границе.

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