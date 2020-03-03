Военные преступления в Сирии: кого обвиняет ООН
Независимая комиссия ООН обвинила Россию, Турцию и сирийскую армию Башара Асада в военных преступлениях во время конфликта в Сирии.
В отчете Независимой международной следственной комиссии по вопросам Сирии сообщили, что у комиссии есть достаточно оснований считать, что российские самолеты и пилоты дважды умышленно наносили удары по гражданским рынкам, убив 43 человека.
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Добавили, что в каждом из инцидентов российские военно-воздушные силы не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой преступление.
Силы режима Асада заподозрили в том, что они бомбили госпиталь в Идлибе, который является последним опорным пунктом повстанцев. А Турцию обвинили в убийстве сирийско-курдского политика Хеврина Халафа, который возглавлял "Партию будущего Сирии".
Организация Объединенных Наций призвала международное сообщество оказывать больше помощи беженцам, находящимся на сирийской границе.
Обострение в Сирии: коротко
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате, погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны в Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Россия все отрицает и убеждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовал заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.