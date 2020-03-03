Військові злочини у Сирії: кого звинувачує ООН
Незалежна комісія ООН звинуватила Росію, Туреччину та сирійську армію Башара Асада у військових злочинах під час конфлікту в Сирії.
У звіті Незалежної міжнародної слідчої комісії з питань Сирії повідомили, що у комісії є достатньо підстав вважати, що російські літаки та пілоти двічі навмисно завдавали удари по цивільних ринках, убивши 43 людини.
Важливо: Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії
Додали, що у кожному з інцидентів російські військово-повітряні сили не переслідували конкретні військові цілі, що являє собою злочин.
Сили режиму Асада запідозрили у тому, що вони бомбардували госпіталь в Ідлібі, який є останнім опорним пунктом повстанців. А Туреччину звинуватили у вбивстві сирійсько-курдського політика Гевріна Халафа, який очолював "Партію майбутнього Сирії".
Організація Об’єднаних Націй закликала міжнародну спільноту надавати більше допомоги біженцям, які перебувають на сирійському кордоні.
Загострення в Сирії: коротко
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
- Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.