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      Військові злочини у Сирії: кого звинувачує ООН

      -
      ООН / https://www.itpro.co.uk

      Незалежна комісія ООН звинуватила Росію, Туреччину та сирійську армію Башара Асада у військових злочинах під час конфлікту в Сирії.

      У звіті Незалежної міжнародної слідчої комісії з питань Сирії повідомили, що у комісії є достатньо підстав вважати, що російські літаки та пілоти двічі навмисно завдавали удари по цивільних ринках, убивши 43 людини.

      Важливо: Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії

      Додали, що у кожному з інцидентів російські військово-повітряні сили не переслідували конкретні військові цілі, що являє собою злочин.

      Сили режиму Асада запідозрили у тому, що вони бомбардували госпіталь в Ідлібі, який є останнім опорним пунктом повстанців. А Туреччину звинуватили у вбивстві сирійсько-курдського політика Гевріна Халафа, який очолював "Партію майбутнього Сирії".

      Організація Об’єднаних Націй закликала міжнародну спільноту надавати більше допомоги біженцям, які перебувають на сирійському кордоні.

      Загострення в Сирії: коротко

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
      Гороскоп на 3 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Башар Асад ООН Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Росії Новини Туреччини
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