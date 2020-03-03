Військові злочини у Сирії: кого звинувачує ООН

Незалежна комісія ООН звинуватила Росію, Туреччину та сирійську армію Башара Асада у військових злочинах під час конфлікту в Сирії.

У звіті Незалежної міжнародної слідчої комісії з питань Сирії повідомили, що у комісії є достатньо підстав вважати, що російські літаки та пілоти двічі навмисно завдавали удари по цивільних ринках, убивши 43 людини.

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Додали, що у кожному з інцидентів російські військово-повітряні сили не переслідували конкретні військові цілі, що являє собою злочин.

Сили режиму Асада запідозрили у тому, що вони бомбардували госпіталь в Ідлібі, який є останнім опорним пунктом повстанців. А Туреччину звинуватили у вбивстві сирійсько-курдського політика Гевріна Халафа, який очолював "Партію майбутнього Сирії".

Організація Об’єднаних Націй закликала міжнародну спільноту надавати більше допомоги біженцям, які перебувають на сирійському кордоні.

Загострення в Сирії: коротко