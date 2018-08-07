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Военные СБУ разоблачили боевика батальона "Призрак": видео разговора с задержанным

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Военные СБУ разоблачили боевика батальона "Призрак": видео разговора с задержанным
/ Фото из открытых источников

Военные контрразведчики СБУ из состава Объединенных сил разоблачили и задержали пророссийского боевика батальона "Призрак".

Об этом сообщает штаб ООС.

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В конце июля 2018 года полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины, который с 2014 года находился в розыске по факту участия в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования, так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в 2014 году задержанный подвергся российской пропаганде и вступил в батальон "Призрак", которым управлял пророссийский боевик "Мозговой". 39-летний уроженец Северодонецка получил от украинских противников оружие, после чего служил на захваченной боевиками территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий".

Не получив обещанного пропагандистами "Русского мира" материальной выгоды и с началом активных действий Вооруженных Сил Украины по освобождению украинских городов от пророссийских бандформирований, боевик самовольно оставил службу и скрывался от правосудия, поселившись у родственников на Луганщине – на мирной территории Украины,
– отмечают в штабе ООС.

Задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления – создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

"В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд", – добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 06 августа, российские оккупационные силы 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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