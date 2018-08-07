Військові СБУ викрили бойовика батальйону "Призрак": відео розмови із затриманим

Про це повідомляє штаб ООС.

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Наприкінці липня 2018 року поліцейські батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" спільно з співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил затримали громадянина України, який з 2014 перебував у розшуку за фактом участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, так званої "ЛНР", – йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ встановили, що в 2014 році затриманий піддався російській пропаганді і вступив до батальйону "Призрак", яким керував проросійський бойовик "Мозговий". 39-річний уродженець Сєвєродонецька отримав від українських противників зброю, після чого служив на захопленій бойовиками території "Лисичанського склозаводу "Пролетарій".

Не отримавши обіцяної пропагандистами "Руского миру" матеріальної вигоди та з початком активних дій Збройних Сил України зі звільнення українських міст від проросійських бандформувань, бойовик самовільно полишив службу та переховувався від правосуддя, оселившись у родичів на Луганщині – на мирній території України,

– зазначають у штабі ООС.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення – створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

"У ході здійснення досудового слідства він свою вину визнав. Матеріали справи скеровано до суду", – додали у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 06 серпня, російські окупаційні сили 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.