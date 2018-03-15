Военные сообщили уникальную новость с фронта
Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки, 14 марта, ни разу не нарушили достигнутого ранее перемирия.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Об установлении перемирия договорилась Трехсторонняя контактная группа. Она мало начать действовать еще 5 марта.
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Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня,
– отметили в штабе.
Источник: 24 Канал
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