Военные сообщили уникальную новость с фронта

Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки, 14 марта, ни разу не нарушили достигнутого ранее перемирия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Об установлении перемирия договорилась Трехсторонняя контактная группа. Она мало начать действовать еще 5 марта.

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Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня,

– отметили в штабе.