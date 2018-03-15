Військові сповістили унікальну новину з фронту
Російсько-окупаційні війська на Донбасі за добу, 14 березня, жодного разу не порушила досягнутого раніше перемир'я.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Про встановлення перемир’я домовилася Тристороння контактна група. Вона мало почати діяти ще 5 березня.
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Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню,
– зазначили у штабі.
Джерело: 24 Канал
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