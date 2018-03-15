Військові сповістили унікальну новину з фронту

Російсько-окупаційні війська на Донбасі за добу, 14 березня, жодного разу не порушила досягнутого раніше перемир'я.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Про встановлення перемир’я домовилася Тристороння контактна група. Вона мало почати діяти ще 5 березня.

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Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню,

– зазначили у штабі.