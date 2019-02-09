Военные США требуют от властей первыми нанести удар по России

США должны первыми нанести удар по России, которая захватывает ключевые водные магистрали, и Китаю. К таким действиям официальный Вашингтон призвал начальник штаба Военно-морских сил США адмирал Джон Ричардсон.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли заставить россиян, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", – заявил Ричардсон на Атлантическом совете, сообщает Business Insider.

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США должны думать не только о том, чтобы дать отпор, но и о том, чтобы первыми оказывать давление в паре регионов, поскольку Россия нарастила военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье, считает адмирал.

Он отметил, что в последнее время улучшились ракетные системы у потенциальных противников США и призвал думать не о потенциальной угрозе, а о новых средствах защиты, которые в ближайшие годы будут установлены на авианосце.

В январе Военно-морской флот России провел учения в Средиземном море. Сопровождались они ракетными стрельбами.