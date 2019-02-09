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      Військові США вимагають від влади першими завдати удару по Росії

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      Джон Річардсон закликав США першими завдати удару по Росії
      Джон Річардсон закликав США першими завдати удару по Росії / Federalnewsnetwork.com

      США повинні першими завдати удару по Росії, яка захоплює ключові водні магістралі, і Китаю. До таких дій офіційний Вашингтон закликав начальник штабу Військово-морських сил США адмірал Джон Річардсон.

      "Я вважаю, було б чудово, якби ми змогли змусити росіян, наших конкурентів, реагувати на наші перші кроки. Час від часу гра на білій стороні дошки є перевагою", – заявив Річардсон на Атлантичній раді, повідомляє Business Insider.

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      США повинні думати не тільки про те, щоб дати відсіч, а й про те, щоб першими чинити тиск у парі регіонів, оскільки Росія наростила військово-морську присутність у Східному Середземномор'ї, вважає адмірал.

      Він зазначив, що останнім часом покращилися ракетні системи у потенційних супротивників США і закликав думати не про потенційну загрозу, а про нові засоби захисту, які в найближчі роки будуть встановлені на авіаносці.

      У січні Військово-морський флот Росії провів військові навчання у Середземному морі. Супроводжувалися вони ракетними стрільбами.

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      Теги: Новини Росії Водний транспорт Новини політики Новини США Китай
      Джерело: 24 Канал
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