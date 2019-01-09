Російські кораблі проведуть ракетні стрільби у Середземному морі

Військово-морський флот Росії найближчим часом проведе військові навчання у Середземному морі. Супроводжуватимуться вони ракетними стрільбами.

Про повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС з посиланням системі сповіщень для пілотів авіації NOTAM (Notice To AirMen).

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Зазначається, що "російські військово-морські вправи" (практичні ракетні стрільби) відбуватимуться 9-10 січня, 16-17 січня, 23-24 січня, а також 30-31 січня.

У системі також мовиться, стрільби є запланованими в районі Середземного моря, поряд з узбережжям Сирії.

До слова, раніше 24 канал повідомляв, що до Чорного моря мають зайти десантний експедиційний корабель військово-морського флоту США USS FortMcHenry і один із військових кораблів Нідерландів, що очолив постійно діючу групу НАТО.