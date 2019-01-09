Российские корабли проведут ракетные стрельбы в Средиземном море

Военно-морской флот России в ближайшее время проведет военные учения в Средиземном море. Сопровождаться они будут ракетными стрельбами.

Об этом сообщает русское информационное агентство ТАСС со ссылкой на систему уведомлений для пилотов авиации NOTAM (Notice To AirMen).

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Отмечается, что "российские военно-морские упражнения" (практические ракетные стрельбы) будут проходить 9-10 января, 16-17 января, 23-24 января, а также 30-31 января.

В системе также говорится, что стрельбы являются запланированными в районе Средиземного моря, рядом с побережьем Сирии.

К слову, ранее 24 канал сообщал, что в Черное море должны зайти десантный экспедиционный корабль военно-морского флота США USS FortMcHenry и один из военных кораблей Нидерландов, что возглавил постоянно действующую группу НАТО.