Военных освободили от налога "на войну" и упростили им получение пенсий

Верховная Рада поддержала законопроект, упрощающий получение пенсий для военных. Теперь они могут самостоятельно выбирать удобный для них банк. Кроме того, украинские военные освобождены от военного сбора.

Такие решения Верховная Рада приняла 19 июня. Народные депутаты поддержали 2 соответствующих законопроекта, сообщает 24 канал.

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Упрощение для военных в получении пенсий

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что вышедшие на пенсию военные могут самостоятельно выбрать банк, через который будут получать средства. Дело в том, что сейчас все военные получают пенсии через Ощадбанк, однако с началом полномасштабного вторжения возникло немало проблем.

Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги – многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях,

– объяснила Шуляк.

Также нардепка напомнила, что такие изменения в законодательство уже пробовали внести еще в 2018 году, однако тогда парламенту так и не удалось этого сделать.

Освобождение военных от налога

Народные депутаты также одобрили законопроект , предусматривающий освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. В частности, эти изменения касаются:

Вооруженных сил Украины;

Национальная гвардия;

правоохранительных органов;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Управление госохраны;

Министерства внутренних дел;

Госспецсвязи.

Члення парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народная депутат "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что это решение абсолютно логично, ведь зачем бойцам платить военный сбор.

Важно всячески поддерживать наших защитников и этот законопроект – маленький шаг навстречу им и их семьям. К тому же это абсолютно логичное решение. У нас неоднократно возникал вопрос, зачем бойцам платить военный сбор,

– подчеркнула депутат.

Освобождение от уплаты военного сбора для тех, кто участвует в боевых действиях и обеспечивает национальную безопасность и оборону, будет действовать до завершения военного положения .

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