Военных Великобритании не будут преследовать за участие в войне в Украине: Россия снова врёт

Военных Великобритании не будут преследовать за участие в войне в Украине: Россия снова запустила позорный фейк

В частности, российская пропаганда начала распространять фейк, что Великобритания будет якобы преследовать их по закону. Это случилось на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия распространяет фейк, что бойцов Британии якобы будут "наказывать"

В Центре противодействия пропаганде при СНБО рассказали, что на фоне массового добровольческого движения в Украине из стран ЕС и НАТО российская пропаганда продвигает откровенный фейк со ссылкой на сфальсифицированный перевод заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По их версии, министр предупредил, что "военнослужащие, которые отправятся воевать в Украину, по возвращении, вероятно, будут преследоваться по закону". На самом же деле, в переводе следующее: "По оценкам украинцев, 211 школ повреждены или уничтожены. Также существуют кадры ударов по детским садам",

– рассказали в Центре противодействия пропаганде.

Также британский министр рассказал, что Владимир Зеленский заявил о том, что дети умирают от жажды.

В частности, что по оценкам украинцев, погибли или ранены около 1000 мирных жителей, но, похоже, настоящая цифра намного выше.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что министр не сказал ни слова об иностранном легионе и его наказании.

"Информационная агрессия против Украины наряду с боевыми действиями все активнее используется российской военщиной", – заявили в ЦПД.



В ЦПД рассказали, что Россия снова распространяет фейк / Фото ЦПД

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