Военные пройдут двухнедельный карантин перед поездкой в зону ООС

Военные Вооруженных сил Украины вынуждены пройти двухнедельный карантин перед отъездом в зону проведения Операции Объединенных сил из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров изданию "Армия ФМ". По его словам, военные должны придерживаться всех постановлений Кабмина и рекомендаций врачей.

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"Те воинские части, которые планируют выполнять задания в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием на место выполнения задач", – заявил Бобров.

Внимание! В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже два случая заболевания коронавирусом. Сначала болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя, впоследствии стало известно о заражении военнослужащего Киевского гарнизона.



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