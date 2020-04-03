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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Военные пройдут двухнедельный карантин перед поездкой в зону ООС

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      Военные пройдут двухнедельный карантин перед ООС / 24 канал

      Военные Вооруженных сил Украины вынуждены пройти двухнедельный карантин перед отъездом в зону проведения Операции Объединенных сил из-за вспышки коронавируса.

      Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров изданию "Армия ФМ". По его словам, военные должны придерживаться всех постановлений Кабмина и рекомендаций врачей.

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      "Те воинские части, которые планируют выполнять задания в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием на место выполнения задач", – заявил Бобров.

      Внимание! В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже два случая заболевания коронавирусом. Сначала болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя, впоследствии стало известно о заражении военнослужащего Киевского гарнизона.

      Заходи безпеки
      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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