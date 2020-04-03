Военные пройдут двухнедельный карантин перед поездкой в зону ООС
Военные Вооруженных сил Украины вынуждены пройти двухнедельный карантин перед отъездом в зону проведения Операции Объединенных сил из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров изданию "Армия ФМ". По его словам, военные должны придерживаться всех постановлений Кабмина и рекомендаций врачей.
К слову Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов
"Те воинские части, которые планируют выполнять задания в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием на место выполнения задач", – заявил Бобров.
Внимание! В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже два случая заболевания коронавирусом. Сначала болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя, впоследствии стало известно о заражении военнослужащего Киевского гарнизона.
Читайте также
-
Глупый пиар мэра, – глава Днепропетровского облсовета о 600 могилах для умерших от COVID-19сегодня , 14:06
-
Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?сегодня , 12:30
-
Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батумисегодня , 17:00
-
Когда ожидать пик эпидемии COVID-19 в Киеве: предположение главы ОГАсегодня , 16:40
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 14:31
-
Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: деталисегодня , 13:25