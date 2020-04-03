Військові пройдуть двотижневий карантин перед поїздкою в зону ООС

Військові Збройних сил Україні змушені пройти двотижневий карантин перед від'їздом в зону проведення Операції Об'єднаних сил через спалах коронавірусу.

Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ полковник Юрій Бобров виданню "Армія ФМ". За його словами, військові мають дотримуватись всіх постанов Кабміну та рекомендацій лікарів.

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"Ті військові частини, які планують виконувати завдання в районі ООС, пройдуть обов'язковий двотижневий карантин перед відбуттям до місця виконання завдань", – заявив Бобров.

Увага! У Збройних силах України зафіксували вже два випадки захворювання на коронавірус. Спершу недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю, згодом стало відомо про зараження військовослужбовця Київського гарнізону.



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