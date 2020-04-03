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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Військові пройдуть двотижневий карантин перед поїздкою в зону ООС

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      Військові пройдуть двотижневий карантин перед ООС / 24 канал

      Військові Збройних сил Україні змушені пройти двотижневий карантин перед від'їздом в зону проведення Операції Об'єднаних сил через спалах коронавірусу.

      Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ полковник Юрій Бобров виданню "Армія ФМ". За його словами, військові мають дотримуватись всіх постанов Кабміну та рекомендацій лікарів.

      До слова Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів

      "Ті військові частини, які планують виконувати завдання в районі ООС, пройдуть обов'язковий двотижневий карантин перед відбуттям до місця виконання завдань", – заявив Бобров.

      Увага! У Збройних силах України зафіксували вже два випадки захворювання на коронавірус. Спершу недугу виявили у лікарки Хмельницького військового шпиталю, згодом стало відомо про зараження військовослужбовця Київського гарнізону.

      Заходи безпеки
      Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Збройні сили України
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