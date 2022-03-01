Военный аэродром – под контролем украинцев: какая ситуация в Кропивницком

В Кропивницком 1 марта неспокойно – за день зафиксировали 5 сигналов о воздушной тревоге. В то же время Россия нанесла ракетные удары по военному аэродрому Канатово.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Владимир Иванченко. По его словам, пока информации о том, какие поражения потерпела авиабаза – нет.

Обратите внимание Аэродром Канатово на Кировоградщине – под вражеским обстрелом

Однако уже известно, что все же есть раненые среди наших военных. Сколько именно – областные власти не уточняют, сообщил журналист.

Отмечу, что аэродром – под контролем наших защитников,

– заявил Владимир Иванченко.

В то же время в городе переживают, не продвинулись ли войска оккупанта к собственно Кропивницкому, ведь расстояние от аэродрома до него – небольшое.

Перебоев с поставкой продуктов питания нет

В общем, обстановка не вызывает паники. На подступах и в самом городе нет ни взрывов, ни вражеских сил.

Однако плохо срабатывает система оповещения тревоги, во многих районах ее едва слышно. Поэтому областные власти сообщили, что следует обращать внимание на официальные сообщения в соцсетях.

Согласно информации Владимира Иванченко, на территории Кропивницкого перебоев с поставкой продуктов питания нет. Местный хлебзавод работает на полную мощность – запасы пополняются. Аптеки тоже работают.

Какая ситуация в Кропивницком: смотрите видео 24 канала

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