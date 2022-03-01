Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Володимир Іванченко. За його словами, наразі інформації про те, яких уражень зазнала авіабаза – нема.

Зверніть увагу Аеродром Канатово на Кіровоградщині – під ворожим обстрілом

Проте вже відомо, що все ж є поранені серед наших військових. Скільки саме – обласна влада не уточнює, повідомив журналіст.

Зазначу, що летовище – під контролем наших захисників,

– заявив Володимир Іванченко.

Водночас у місті переживають, чи не просунулись війська окупанта до власне Кропивницького, адже відстань від летовища до нього – невелика.

Перебоїв з постачанням продуктів харчування нема

Загалом обстановка не викликає паніки. На підступах і в самому місті нема ані вибухів, ані ворожих сил.

Проте погано спрацьовує система оповіщення тривоги, у багатьох районах її ледве чути. Тому обласна влада повідомила, що варто звертати увагу на офіційні повідомлення у соцмережах.

Згідно з інформацією Володимира Іванченка, на території Кропивницького перебоїв з постачанням продуктів харчування нема. Місцевий хлібзавод працює на повну потужність – запаси поповнюються. Аптеки теж працюють.

Яка ситуація у Кропивницькому: дивіться відео 24 каналу



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