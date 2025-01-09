Часто выполнение задач занимает более 12 часов, а некоторые воины месяцами могут быть на море. В разговоре с 24 Каналом "Донбасс" отметил, что если бы их "засек" российский самолет, его уже не было бы в живых. Он поделился эксклюзивными деталями одной из таких операций.

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"Если пойдешь на дно, никто не достанет"

Спецназовец "Донбасс" поделился, что однажды вместе со своими собратьями сопровождал корабли зернового коридора. Согласно законодательству, военные не могут находиться на судах другой страны, поэтому приходилось выполнять задание на скоростном катере.

Команда экипажа состояла из трех человек, еще двое сидели за пулеметом Browning и двое других воинов за ПЗРК "Игла" и Stinger. Это, как объяснил военный, на случай поражения воздушных целей врага.

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Поход в одну сторону был очень длинный. Сухогрузам зернового коридора безразлично 3 или 4 балла шторм, они идут по морю как утюг. В то же время скоростной катер бросает в разные стороны.

Два раза попадали в шторм. С 5,5 баллов начинаешь уже просто молиться. Выходишь – молишься, по дороге – молишься. Вокруг нет ничего. Тебя никто и никак не достанет, если пойдешь на дно. Плывешь одетый с автоматом в бронежилете. Страшно, но ничего, задание выполнили,

– поделился "Донбасс".

По словам спецназовца, руководство подбирает людей, у которых нет морской болезни. Поскольку ранее были случаи, когда некоторым воинам тяжело давались задачи. Нередко их выполнение занимает полдня. То есть наши военные более 12 часов находятся на море.

Если бы зашел самолет, я бы уже не давал интервью. Пронесло, скажем. Бог есть. Семья верит, я верю, жители Украины, думаю, также верят. Это нам дает вдохновение, и мы идем-идем-идем пока есть силы,

– отметил спецназовец "Артана".

Военный также рассказал, что дважды оказывался в шаге от смерти. Впервые из-за плохой погоды его машину почти перевернуло. Второй раз из-за российского дрона, который сбросил гранату рядом с ним.