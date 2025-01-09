Часто виконання завдань займає понад 12 годин, а деякі воїни місяцями можуть бути на морі. У розмові з 24 Каналом "Донбас" зазначив, що якби їх "засік" російський літак, його уже не було б у живих. Він поділився ексклюзивними деталями однієї з таких операцій.

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"Якщо підеш на дно, ніхто не дістане"

Спецпризначенець "Донбас" поділився, що одного разу разом із своїми побратимами супроводжував кораблі зернового коридору. Згідно із законодавством, військові не можуть перебувати на суднах іншої країни, тому доводилося виконувати завдання на швидкісному катері.

Команда екіпажу складалася з трьох людей, ще двоє сиділи за кулеметом Browning та двоє інших воїнів за ПЗРК "Ігла" й Stinger. Це, як пояснив військовий, на випадок ураження повітряних цілей ворога.

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Похід в одну сторону був дуже довгий. Суховантажам зернового коридору байдуже 3 чи 4 бали шторм, вони йдуть по морю як праска. Водночас швидкісний катер кидає в різні боки.

Два рази попадали у шторм. З 5,5 балів починаєш уже просто молитися. Виходиш – молишся, по дорозі – молишся. Навколо немає нічого. Тебе ніхто й ніяк не дістане, якщо підеш на дно. Пливеш вдягнутий з автоматом у бронежилеті. Страшно, але нічого, завдання виконали,

– поділився "Донбас".

За словами спецпризначенця, керівництво підбирає людей, у яких немає морської хвороби. Оскільки раніше були випадки, коли деяким воїнам важко давалися завдання. Нерідко їхнє виконання займає пів дня. Тобто наші військові понад 12 годин перебувають на морі.

Якби зайшов літак, я б уже не давав інтерв'ю. Пронесло, скажімо. Бог є. Сім'я вірить, я вірю, жителі України, думаю, також вірять. Це нам дає натхнення, і ми йдемо-йдемо-йдемо поки є сили,

– зазначив спецпризначенець "Артану".

Військовий також розповів, що двічі опинявся за крок до смерті. Вперше через погану погоду його машину майже перевернуло. Вдруге через російський дрон, який скинув гранату поряд з ним.