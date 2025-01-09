Перший випадок стався через погану погоду, його автівку з побратимом майже перевернуло. Вдруге його життя висіло на волосині через російський дрон, який скинув гранату поряд з ним. "Донбас" розповів детально 24 Каналу про кожну з цих жахливих історій.

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Як автівка військових ледве не перевернулася

Спецпризначенець "Артану" розповів, що опинився за крок до смерті в Куп'янську, коли загинув його командир та друг. Все почалося із жахливих погодних умов: пішов дощ, дороги розмило, було похмуро.

Вивантаження десанту та захід на позиції відбувався вночі. Військові сіли в машину, заїхали на поле. "Донбас" раптово почав відчувати, як автівка перевертається.

Я схопився за ручки. Дивлюся на колегу з боку. У нього такі очі великі, перелякані, як у кота Гарфілда. Він розуміє, що якщо я на нього впаду, то розчавлю його,

– зазначив він.

Автомобіль перевернувся на бік, кілька секунд стояв на двох колесах і потім став назад на місце. Коли воїни заїжджали, машину на багнюці понесло й вона вдарилася в гусеницю розбитого танку.

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Про майже смертельний випадок з дроном

Історія на цьому не закінчилася. Військові приїхали, зайняли позиції, стався серйозний обстріл артилерії. Зі всіх сторін гупало, дерева падали. У такі моменти складно сфокусуватися на чомусь одному.

"Донбас" сидів на вулиці, поряд з ним товариші. У цей момент він чує, як спускається дрон. Клацання і далі вибух. Спецпризначенець "Артану" встиг лише відстрибнути в бік.

Повністю посікло все, що було нагорі. Зокрема там, де я до цього сидів. Просто випадково почув клацання. Специфічний звук роботи гранати. Був скид. Мені пощастило. Така ситуація, коли взагалі не очікував,

– наголосив захисник.

Дронів на фронті літає дуже багато. Важко зрозуміти, де український, а де – ворожий. Військовий встиг лише зірватися уперед, а далі була детонація гранати. На щастя, він врятувався.