Бумажных военных билетов не будет: что грозит тем, кто не сможет предоставить Резерв+

Бумажных военно-учетных документов в Украине больше не будет. Правительство обновило порядок оформления и отныне они создаются исключительно в электронном формате.

Документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua.

Смотрите также У Зеленского ответили, сколько людей мобилизуют в армию ежемесячно

Как изменится мобилизация в Украине?

Прежде всего стоит заметить, что правительство приняло изменения в постановления №1487 и №559, которые регулируют порядок воинского учета и оформления военно-учетных документов. Теперь Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов.

Заместитель министра обороны Оксана Ферчук отметила, что переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документа.

Получить электронный военно-учетный документ можно непосредственно в приложении Резерв+. Для этого нужно скачать мобильное приложение с App Store или Google Play, открыть его и войти в свой аккаунт через Bank ID. После входа вы сможете обновить свои данные и просмотреть информацию о своем статусе.

Минобороны недавно обновило Резерв+ и отныне в электронном документе Резерв ID автоматически будет отображаться фото владельца. Для этого достаточно обновить приложение до последней версии и документ в нем.

Однако фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней – воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Для граждан, которые не имеют возможности всегда пользоваться электронным документом доступна бумажная версия. Ее можно распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія, получить в ТЦК и СП.

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua объяснил, что объявленные Минобороны изменения пока еще не опубликованы на официальном портале Верховной Рады. Поэтому пока непонятно, какие именно правки Кабмин внес в постановление, регулирующее воинский учет.

По словам юриста, предварительная информация свидетельствует, что речь может идти об уточнении в постановление №1487, которая определяет порядок организации и ведения воинского учета. Он напомнил, что это постановление уже было изменено ранее.

Тогда приняли решение, что постановка на учет граждан, которые этого не осуществили самостоятельно, происходит в автоматическом режиме с взаимодействием с другими реестрами, в том числе с государственными реестрами, во взаимодействии с другими источниками информации.

Ухов добавил, что, по его мнению, нынешние уточнения могут касаться именно электронной формы военно-учетного документа, ведь постановление Кабмина №559 определяет форму военно-учетного документа.

Как объясняет адвокат, еще до принятия новых изменений в документе уже был заложен приоритет данных из реестра "Оберіг". То есть информация, которая содержалась в бумажных военно-учетных документах, фактически не была главной.

Однако это создавало ситуации, когда записи в бумажных документах – об исключении из воинского учета, ограниченную пригодность или другие основания, освобождающие от службы – могли просто не учитываться.

Если у органов ТЦК в этой базе "Оберіг" не было соответствующих сведений, то сведения в печатном варианте могли во внимание не принимать,

– отмечает Ухов.

Он напоминает, что именно гражданин был обязан обратиться в ТЦК в случае таких разногласий и подать заявление.

В практике адвоката было немало случаев, когда граждане пытались через суд добиться внесения в "Оберег" данных, которые подтверждались бумажными документами и это обязывало ТЦК, при подтверждении сведений, записанных в соответствующих бумажных документах, вносить сведения в этот реестр.

По мнению Ухова, после перехода на электронные документы эти противоречия должны исчезнуть. Бумажные военно-учетные документы, вероятно, станут недействительными. В то же время возможность уточнить данные и внести их в реестр "Оберіг" останется.

Он предполагает, что изменения повлияют на количество лиц, которых могут призвать. По словам адвоката, много бумажных дел в ТЦК утрачены, уничтожены или перемещены в архивы, поэтому подтверждение данных часто невозможно.

Ухов считает, что для граждан, которые имели основания для исключения из учета или ограничения по призыву, обстоятельства могут измениться, если этих данных нет в электронной базе. В то же время он добавляет, что в целом процесс воинского учета, вероятно, станет более автоматизированным.

Говоря о необходимости носить с собой распечатки военно-учетных документов, адвокат отметил, что такая обязанность действительно существовала в начале военного положения и формально сохраняется. В то же время на практике ситуация выглядит иначе.

Если человек сможет предъявить работникам полиции, которые сопровождают военных ТЦК при оповещении, хотя бы документы, удостоверяющие личность, фамилия, имя, отчество, дату рождения, идентификационный код, то военнослужащие ТЦК в телефонном режиме могут получать информацию из реестра "Оберег".

Ухов добавил, что даже при отсутствии бумажной справки или приложения "Резерв+" человека, вероятнее всего, не будут задерживать или доставлять в ТЦК.

По его словам, система "Оберіг" уже содержит большой объем информации, которая постоянно обновляется из различных реестров, поэтому для большинства граждан принцип работы ТЦК и проверок останется таким же. В то же время адвокат рекомендует всем военнообязанным проверить свои данные в электронных реестрах.

Он отмечает, что если таких сведений нет в электронной системе, то бумажные документы не будут основанием для подтверждения права на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Комментируя ситуацию для тех, кто не имеет бронирования или отсрочки и не носит с собой военно-учетного документа, адвокат отметил, что военнослужащие ТЦК в сопровождении полиции, установив личность гражданина, могут проверить наличие отсрочки или бронирования.

Если же в базе не будет такой информации, они могут, при отсутствии нарушения воинского учета и розыска, вручить повестку. В случае выявления нарушения воинского учета, такой гражданин может задерживаться для доставки в органы ТЦК с соответствующим составлением протокола о задержании.

Мобилизация в Украине: последние новости