Документ создается автоматически после входа в приложение "Армия+" на основе данных из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава "Импульс". Об этом сообщают в Минобороны.

Как будет формироваться военно-учетный документ в "Армия+"?

Если информация в реестрах актуальна, он сразу появится в приложении. Если документа пока нет, это означает, что данные еще проверяются или требуют обновления. В таком случае военнослужащий может обратиться в кадровую службу своей части.

Электронный документ можно использовать в воинских частях, на блокпостах и КПП, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, а также в государственных учреждениях.

Пока что документ работает только при наличии интернета. Впоследствии в приложении появится возможность сохранять офлайн-выписку.

В документе содержатся основные данные военнослужащего: ФИО, дата рождения, дата выдачи, налоговый номер, уникальный номер документа, фотография (если есть в системе) и информация о военном статусе.

Проверить документ можно, отсканировав его QR-код через приложение "Армия+". После этого на экране появятся основные данные, подтверждающие подлинность документа. QR-код действует всего три минуты, а затем автоматически обновляется. Это защищает документ от копирования и повторного использования. Для работы QR-кода требуется подключение к интернету.