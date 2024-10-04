Историю 25-летнего защитника рассказали во Львовском городском совете. Сам военный говорит, что после ранения они с женой поняли, что в жизни не надо ничего откладывать.

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История любви Дмитрия и Анастасии

Так, Дмитрий Николайчук родился в Ровенской области, а во Львове учился в Национальной академии сухопутных войск. Его девушка – из Кривого Рога, училась на факультете культуры и искусств. Поженились через год после знакомства – в 2021.

Уже в 2022 году молодой офицер пошел защищать Украину. На фронте Дмитрий стал командиром подразделения артиллерийской разведки. Тяжелое ранение получил в первый год своей фронтовой службы – в начале осени 2022-го.

Спасали и восстанавливали Дмитрия, который трижды был в шаге от смерти, в 8 медучреждениях в разных уголках Украины. Он перенес около 40 операций, в частности ампутацию ноги и пальцев на руке. Везде защитника сопровождала его любимая. Когда Анастасия узнала о беременности, Дмитрий был на реабилитации.

Я всегда думала, что новость о беременности мужу буду говорить в виде сюрприза. Но, когда увидела ІІ полоски, я не удержалась и сразу позвонила ему по видеосвязи. И просто показывала в камеру тест,

– рассказывает она. Супруги придирчиво отнеслись к выбору акушера-гинеколога. Рожать решили у Вальдемара Надижко – заведующего родильным отделением больницы святого Николая. Роды происходили естественным путем. Вместе с Анастасией присутствовал и Дмитрий. Военный отмечает, что не мог сдержать слез, когда впервые увидел своего первенца, услышал его крик и взял на руки. Сына супруги назвали Андрюшей. Он появился на свет 25 сентября, весом 3390 граммов и ростом 54 сантиметра. Дмитрий и Анастасия вместе с сыночком / фото Львовский городской совет Родители малыша больше всего мечтают о победе, и чтобы их сыночек рос в мирной стране

Маленький Андрюша, родившийся у супругов / фото Львовский городской совет