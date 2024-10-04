Історію 25-річного захисника розповіли у Львівській міській раді. Сам військовий каже, що після поранення вони з дружиною зрозуміли, що в житті не треба нічого відкладати.

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Історія кохання Дмитра й Анастасії

Так, Дмитро Ніколайчук народився на Рівненщині, а у Львові вчився у Національній академії сухопутних військ. Його дівчина – з Кривого Рогу, навчалася на факультеті культури та мистецтв. Одружилися за рік після знайомства – у 2021.

Вже у 2022 році молодий офіцер пішов боронити Україну. На фронті Дмитро став командиром підрозділу артилерійської розвідки. Важкого поранення зазнав у перший рік своєї фронтової служби – на початку осені 2022-го.

Рятували та відновлювали Дмитра, який тричі був за крок до смерті, у 8 медзакладах у різних куточках України. Він переніс близько 40 операцій, зокрема ампутацію ноги та пальців на руці. Скрізь захисника супроводжувала його кохана. Коли Анастасія дізналася про вагітність, Дмитро був на реабілітації.

Я завжди думала, що новину про вагітність чоловікові говоритиму у вигляді сюрпризу. Але, коли побачила ІІ смужки, я не втрималась і відразу подзвонила йому по відеозв’язку. І просто показувала в камеру тест,

– розповідає вона. Подружжя прискіпливо поставилося до вибору акушера-гінеколога. Народжувати вирішили у Вальдемара Надіжка – завідувача пологового відділення лікарні святого Миколая. Пологи відбувалися природним шляхом. Разом з Анастасією був присутній і Дмитро. Військовий зазначає, що не міг стримати сліз, коли вперше побачив свого первістка, почув його крик та взяв на руки. Сина подружжя назвало Андрійком. Він зʼявився на світ 25 вересня, вагою 3390 грамів та зростом 54 сантиметри. Дмитро та Анастасія разом з синочком / фото Львівська міська рада Батьки малюка найбільше мріють про перемогу, і щоби їхній синочок зростав у мирній країні

Маленький Андрійко, що народився у подружжя / фото Львівська міська рада