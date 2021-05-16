Олесь Кромпляс – военный фотограф и общественный деятель. Кроме этого, он является украинским журналистом, который на собственном опыте знает, что такое война.

Украинский фотограф рассказал о режиме прекращения огня, изменениях в армии и отношениях с Россией в будущем. Об этом и не только – читайте далее в интервью.

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О боевых действиях на Донбассе

Как для вас началась война в Донбассе?

Она началась с того, что я просто читал очень много новостей и понял, что не могу "сидеть" долго, в Польше в частности, и просто "потянул" сюда. Из-за звонка знакомого, как всегда, случайных людей, меня туда пригласили. Это еще раз подтверждает то, что чтобы быть добровольцем – хватит лишь желания, то есть желания не сидеть на месте, а что-то делать – не быть пассивным зрителем. Особенно тогда, когда ты можешь и понимаешь, что через 5 – 10 лет тебя кто-то спросит о том, что ты делал в то время и почему "сидел". Словами можно выкрутиться перед кем-либо, но перед своей совестью ты никогда не будешь чистым.

Как удавалось подавлять страх в горячих точках?

Меня страх наоборот мобилизирует. Есть несколько типов людей в зависимости от того, как они реагируют на страх и опасность. Я отношу себя к тем людям, которые во время страха действуют автоматически, быстро и слаженно. Поэтому, возможно, в определенной степени такое ощущение даже понравилось.

Ваше мнение о режиме прекращения огня?

Цифры "говорят сами за себя", стоит просто сравнить количество погибших до и после. Понимаем, что обстоятельства гибели бывают разные – одно дело, когда человек достойно погибает в бою, выполняя определенную задачу, а совсем другие обстоятельства, когда этой задачи нет, а человек погибает так называемым пассивным способом, когда просто высунулся из окопа. То есть, даже если сейчас говорить о режиме прекращения огня – это жертвы не связанные с выполнением тактических задач, насколько я знаю, так это еще более обидно.



Интервью с Олесем Кромплясом / Фото "Военного телевидения"

Как завершить боевые действия?

Я не геополитик, а лишь турист в зону ООС. Но я делаю определенные фото, показываю их всему миру. Люди очень много удивляются тому, что у нас происходит – они не знали об этом.

Мы можем победить только при условии абсолютной поддержки западного общества.

Сейчас пример Азербайджана показывает, что если есть политическая воля, изгнаны все предатели, тогда с помощью современных методов – можно победить очень быстро даже тогда, когда противник еще не успеет сориентироваться.

Об изменениях в украинской армии

Какое главное достояние украинской армии?

Я считаю, что первое достояние это то, что армия и руководство начали ассоциировать свою службу со службой именно государству, а не "военскому братству" с кумовьями или с кем-то, с кем они служили в 1990-х годах в России. Я очень рад, что украинская армия, по крайней мере руководители среднего звена, не ассоциируют врага с друзьями, с которыми они в 1990-х ездили на рыбалку.

Вторым достоянием я считаю обращение к истории украинского войска – черпания оттуда вдохновения и исторических примеров.

Третье – это, пожалуй, украинская символика, новая форма, знаки бригад и названий, которые наконец-то отличаются от старых советских.

Какая главная проблема в ВСУ?

Самое главное, что я вижу как человек, который снимает и который много читал по истории – страх получить выговор преобладает над инициативой. Я проходил службу в 2005 – 2007 годах, это была как военная кафедра, но с курсами на полях. Я застал те времена, когда армия пыталась меняться, частично распродавалась. В 2014 году она была хуже, чем в 2007 – 2008, по моему мнению, в 2016 году лучше.

Что нужно, чтобы люди хотели вступать в армию?

По моему мнению, для того, чтобы человек хотел пойти в армию, во-первых, он должен понимать для чего. Сейчас эта причина есть и люди должны ее осмысливать полностью, а соответствующие армейские структуры – плавно доносить, я говорю про информационные кампании в частности. Чтобы человек понимал, зачем он туда идет, что он там будет делать и что он получит.

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Также это материально-техническое обеспечение, начиная от заработной платы и заканчивая программами обучения. Видимо, человек должен быть там тоже на своем месте. Есть профессиональная армия, значит – достойная оплата за определенные функции, которые этот человек делает лучше на своем месте.

Как правильно вести информационную войну?

Я считаю, что в информационной войне мы только сейчас "выравниваемся" и благодаря тому, что наш противник действует уже слишком грубо или не так активно, как прежде – у нас меньше денег, а любая война требует ресурсов. Больше шансов победить у той стороны, у которой мобилизовано больше ресурсов.

У нас нет соответствующих профессионально настроенных служб. Все информационные пропагандистские машины, службы, институты как учебные, так и научные – были ближе к Москве и были развернуты на пророссийскую пропагандистскую машину. У нас этому учились очень мало людей и никаких таких служб не было, это для нас, если говорить в разрезе проукраинской службы, было что-то новое. Так же как армия училась воевать, другие профессионалы в плане информационной войны также учились.



Олесь Кромпляс: "В информационной войне мы только сейчас "выравниваемся"/ Фото "День"

Только сейчас я очень рад, что как фотограф могу говорить с пресс-офицерами бригад и они все заинтересованы в том, чтобы об их бригаде говорили в правильном ключе и действительно показывали, чем она занимается, а не какую-то бутафорию.

Как относитесь к женщине в армии?

Абсолютно положительно. Я восхищаюсь и всем говорю, что на войне в Сирии женщина командовала ракетным эсминцем. Я знаю, как много женщин в армии Израиля и США и насколько важные функции они выполняют, насколько сосредоточенно. Я завидую тому, что в очень многих тяжелых военных профессиях женщины сильнее.

О послевоенном будущем

Что делать, чтобы после войны об армии не забыли?

Возвращаясь к теме информационной войны и системы коммуникаций. Должна быть программа действий, то есть это должна быть отдельная структура и специальная стратегия коммуникации с армией и обществом. Также в этом действуют враги, которые занимаются дезинформацией.

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Это не должен быть очередной аппарат, который занимается распоряжениями и приказами – я за то, чтобы даже украинская армия, например, могла снять одни из лучших PR-агентств мира или Украины, которые будут выполнять за них эти функции. И выполнять хорошо, быть абсолютно подконтрольными и справляться с этим на профессиональном уровне, а не на постимперско-советском.

Конечно, сейчас тоже много делают, но это война современная и она должна проводиться с современными информационными и экономическими методами. Армия не должна бояться пользоваться негосударственными службами даже в этом.

Какими видите отношения Украины и России через десятилетия?

Все зависит от нас. Факты говорят о том, что примерно последние 400 лет генофонд страны просто истребляли. Сейчас мы должны заново создавать общество, которое будет уважать свои ценности и идентифицировать себя как отдельный народ, а не "какая разница, по какой улице ты идешь".

Если мы этого не сделаем – "какая разница, в какой стране мы живем". Если сделаем, то отдаем в "лапы" соседа (России – 24 канал) и вернемся к парадигме, в которой мы жили в XVII веке как территория, которая должна себя постоянно защищать.

Так это будет подталкивать всю нацию к добросовестному выполнению личных и государственных функций. Это будет сначала тяжело, но жить или в стрессе, или в рабстве.