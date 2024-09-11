Свидетель передал кадры полиции. Правоохранители заявили, что они уже открыли уголовное дело по факту драки между молодыми людьми и участником боевых действий.

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Что известно о столкновении между военным и молодыми людьми

В полиции рассказали, что 11 сентября:

в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил житель города;

он рассказал, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме;

очевидец сказал, что снял фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям.

Полицейские немедленно отреагировали на обращение и выехали на место происшествия. Правоохранители установили нескольких свидетелей конфликта. Их опросили. Также установили личность потерпевшего,

– заявили в полиции.

Пострадал 40-летний участник боевых действий. Он в полицию не обращался. Сейчас полиция заявила, что они принимают меры, чтобы установить местонахождение потерпевшего.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 296 – хулиганство, совершенное группой лиц уголовного кодекса Украины.

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"Правоохранители выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта. Следственные действия продолжаются", – заявили в полиции.

Правоохранители еще ищут нападавших.