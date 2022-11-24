Этой встречи парень ожидал еще с лета, когда его друг внезапно исчез. Впрочем, военный таки исполнил заветное желание ребенка.
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Какая история знакомства двух друзей
Второклассник Артем с Днепропетровщины с самодельным флажком поздравлял защитников, ехавших на передовую через его поселок. Парень дежурил на "блокпосте" каждый день. Поэтому военные окрестили его "Талисманом".
Но из сотен военных, поддерживаемых юным патриотом в эти месяцы, больше всего пришелся по душе один человек, но впоследствии он внезапно исчез. Бабушка принялась искать друга Артемка.
Наконец, в октябре поступило первое обнадеживающее известие – военный нашелся, но в госпитале. Им тогда удалось поговорить по телефону и договориться о предстоящей встрече.
Как прошла встреча
Впоследствии раненый воин смог приехать к мальчику после лечения.
Зашкаливаю эмоции! Просто зашкаливают! Я вам не могу передать! Даже давление поднялось! Дай ему, Боже, здоровье, чтобы он поправился, чтобы перенес операцию, чтобы встал в строй, – говорит бабушка.
У военного впереди лечение, но Артем уверен, что вскоре обязательно встретятся снова. Обещает дежурить на обочине фронтового пути, пока не осуществится его еще одна, самая большая мечта – победа Украины в этой войне.
Успехи ВСУ на фронте: что известно
- Украинские военные продолжают уничтожать врага и выбивать его из родной земли. Стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. В рамках контрнаступательной операции на Юге уже удалось уволить 198 населенных пунктов.
- Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области. Однако наши защитники официально освободили 12 населенных пунктов региона. Он добавил, что продвижение идет непросто и каждый метр Луганщины дается очень тяжело.
- ВСУ вытесняют врага на направлении Сватово – Кременная . В то же время враг не оставляет попыток захватить Белогоровку.
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Он сообщал, что украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному .
- К тому же в Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям. По мнению составителей отчета, следующей могут освободить Луганскую область .
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