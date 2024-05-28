Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что враг продолжает применять большое количество FPV-дронов.

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Постоянно пытаются штурмовать

Как отметил Кожубенко, российские оккупанты действительно пытаются много штурмовать. Недавно они додумались пойти в атаку на "жигулях". Их уничтожили.

Относительно недавно они штурмовали нас на "жигулях", как бы это смешно не звучало. Благодаря работе FPV-дронов, коптеров и других огневых средств все попытки были спущены на нет. Противнику не удалось достичь своих целей,

– подчеркнул военный.

Сейчас на фронте важны как разведывательные дроны, так и FPV-дроны. С помощью первых удается выявлять вражеские позиции, скопления личного состава, технику или места хранения боеприпасов. А с помощью FPV-дронов уже удается все это уничтожать.

Ситуация на фронте: кратко