Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що ворог продовжує застосовувати велику кількість FPV-дронів.

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Постійно намагаються штурмувати

Як наголосив Кожубенко, російські окупанти дійсно намагаються багато штурмувати. Нещодавно вони додумалися піти в атаку на "жигулях". Їх знищили.

Відносно недавно вони штурмували нас на "жигулях", як би це смішно не звучало. Завдяки роботі FPV-дронів, коптерів та інших вогневих засобів всі спроби були спущені нанівець. Противнику не вдалося досягнути своїх цілей,

– підкреслив військовий.

Зараз на фронті важливі як розвідувальні дрони, так і FPV-дрони. За допомогою перших вдається виявляти ворожі позиції, скупчення особового складу, техніку чи місця зберігання боєприпасів. А за допомогою FPV-дронів вже вдається усе це знищувати.

Ситуація на фронті: коротко