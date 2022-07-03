На некоторых направлениях ВСУ уже на втором этапе, – военный эксперт назвал сроки контрнаступления

Многие эксперты заявляют, что в июле – августе начнется контрнаступление Вооруженных Сил Украины, кто-то ожидает это уже осенью. На каких направлениях могут быть первые контратаки ВСУ и как в этом помогает оружие HIMARS – читайте в статье.

Основные этапы контрнаступления

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он считает правильным мнение министра обороны Алексея Резинкова относительно этапности контрнаступления.

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Так, по словам военного эксперта, есть такие основные этапы:

Первый этап состоит в остановке наступательных действий противника и более или менее стабилизации ситуации.

Второй этап – это подготовка условий для перехода в контрнаступление.

А третий этап – это уже соответственно контрнаступление с освобождением украинских территорий.

На каких направлениях могут быть первые контратаки

Мусиенко объяснил, что если, например, говорить о юге Украины, то на Херсонском направлении ВСУ сейчас находятся где-то на втором этапе.

В то же время, на Востоке украинские защитники еще на стадии первого этапа. Перед нами стоит задача – остановить продвижение врага. Когда это может произойти? Надеюсь, что до августа,

– ответил эксперт.

Тем не менее он добавил, что делать точные прогнозы в условиях войны будет трудно, ведь бои вносят определенные коррективы.

По мнению Мусиенко, после этого – где-то на осень можно будет развивать контрнаступательные действия на определенных направлениях, но при условии, что будет идти туда соответствующее вооружение, в котором мы нуждаемся.

Как работает HIMARS в Украине

"Например, сейчас мы видим, как работают HIMARS. Чем больше у нас будет такого оружия, тем больше мы сможем уничтожать обеспечение противника и создавать условия для контрнаступательных действий", – отметил он.

Военный эксперт добавил, что ракеты с HIMARS корректируются со спутника GPS-наводкой, поэтому они попадают точно в цель.

Такой вид оружия позволяет быть дальнобойной артиллерией, и оно точно используется по назначению, по крайней мере, по командным пунктам и складам с боеприпасами противника,

– сказал Мусиенко.

Он говорит, что HIMARS – это мобильная установка, которая может наносить по несколько ударов по разным точкам. Они менее заметны и это, возможно, самое приоритетное оружие для оккупантов, которое они мечтают уничтожить. Но ВСУ действуют эффективно.

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