Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт с Израиля Давид Гендельман. Он также отметил, что лучшим для ВСУ было бы переброс дополнительных войск на Донецкое направление, чтобы остановить крайне медленное, но присутствующее российское продвижение. Идеальным было бы, конечно, если бы украинские войска перешли к контрнаступлению.
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По словам эксперта, потенциально "привлекательным" для ВСУ могло бы стать также и Запорожское направление, если бы удалось нанести удар для "рассечения" сухопутного коридора в Крым, в направлении Мелитополя.
Конечно, это резко ухудшило бы положение россиян. Вопрос в том, насколько украинское командование может обеспечить себя резервом. Проблема в том, что российское командование тоже это понимает, поэтому концентрирует свои силы в районе Запорожья,
– говорит Гендельман.
Важные направления для оккупантов
Если сейчас у россиян не изменилась стратегическая задача – полный захват Донецкой области, то, по мнению израильского специалиста, они могут продолжать те же "выгрызальные" действия в направлении того же Бахмута, а также будут усиливать направление Угледара.
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"Вероятнее всего, именно этим и займутся россияне, потому что глубокий прорыв оккупантов в направлении Павлограда - крайне маловероятен", - убежден Давид Гендельман.
В Луганской области - "выжженная земля"
- Основные бои на Луганщине сосредоточены в районе Сватово – Кременная, и возле Сватового начали формироваться первые признаки окружения российских войск . Если ВСУ удастся это сделать, то россиянам останется только убегать, и вероятнее всего – вплоть до Старобельска.
- Между тем стало известно, что основные подразделения десантников , которые были в Херсонской области, Россия перебросила именно на Донбасс. В частности, они, вероятно, осуществляют поддержку обороны участка Сватово – Кременная.
- Однако гораздо больше, чем элитных десантников там мобилизованных, и они не очень довольны положением вещей. Да, некоторые из них просто покинули свои боевые позиции на Луганщине, понеся огромные потери. После чего их начали бросать в подвалы в Сватово.