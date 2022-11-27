Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт с Израиля Давид Гендельман. Он также отметил, что лучшим для ВСУ было бы переброс дополнительных войск на Донецкое направление, чтобы остановить крайне медленное, но присутствующее российское продвижение. Идеальным было бы, конечно, если бы украинские войска перешли к контрнаступлению.

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По словам эксперта, потенциально "привлекательным" для ВСУ могло бы стать также и Запорожское направление, если бы удалось нанести удар для "рассечения" сухопутного коридора в Крым, в направлении Мелитополя.

Конечно, это резко ухудшило бы положение россиян. Вопрос в том, насколько украинское командование может обеспечить себя резервом. Проблема в том, что российское командование тоже это понимает, поэтому концентрирует свои силы в районе Запорожья,

– говорит Гендельман.

Важные направления для оккупантов

Если сейчас у россиян не изменилась стратегическая задача – полный захват Донецкой области, то, по мнению израильского специалиста, они могут продолжать те же "выгрызальные" действия в направлении того же Бахмута, а также будут усиливать направление Угледара.

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"Вероятнее всего, именно этим и займутся россияне, потому что глубокий прорыв оккупантов в направлении Павлограда - крайне маловероятен", - убежден Давид Гендельман.

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