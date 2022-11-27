Про це 24 каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Він також зазначив, що найкращим для ЗСУ було б перекидання додаткових військ на Донеччину, аби зупинити вкрай повільне, але присутнє російське просування. Ідеальним було б, звісно, якби українські війська перейшли до контрнаступу.

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За словами експерта, потенційно "заманливим" для ЗСУ міг би стати також і Запорізький напрямок, якби вдалось завдати удару для "розсікання" сухопутного коридору в Крим, у напрямку Мелітополя.

Звісно, це б різко погіршило становище росіян. Питання в тому, наскільки українське командування в силах забезпечити себе резервом. Проблема в тому, що російське командування теж це розуміє, тому концентрує свої сили в районі Запоріжжя,

– каже Гендельман.

Важливі напрямки для окупантів

Якщо зараз у росіян не змінилось стратегічне завдання – а саме повне загарбання Донецької області, то, на думку ізраїльського фахівця, вони можуть продовжувати ті самі "вигризальні" дії у напрямку того ж Бахмута, а також будуть посилювати напрямок Вугледару.

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"Найімовірніше, саме цим і займуться росіяни, бо глибокий прорив окупантів у напрямку Павлограда – вкрай малоймовірний", – переконаний Давид Гендельман.

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