Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что у российских оккупантов продолжается ползучее наступление на фронте. Они действительно несут колоссальные потери, но едва-едва продвигаются. Перед тем они забрасывают КАБы, уничтожая позиции Сил обороны Украины. Речь идет о 2 – 3 тысячах таких ударов в месяц.

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Как изменить ситуацию на фронте

Как отметил Нарожный, есть несколько факторов, которые обусловливают эту ситуацию. Прежде всего речь идет о мобилизации. Не секрет, что в Силах обороны есть подразделения, в которых есть существенная нехватка личного состава. Усиление мобилизации в Украине, которое уже идет, исправит эту ситуацию. Это вопрос нескольких месяцев, когда люди из учебных центров будут направлены на фронт.

Другая проблема – оружие. К сожалению, это достаточно длительный процесс, который не идет одномоментно. Часто оружие еще и находится в полуисправном состоянии, поэтому его нужно подготовить перед отправкой.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине есть 14 бригад, у которых некомплект по оружию. Это буквально 90-тысячная группировка.

Не стоит забывать и о КАБах. Украине нужно наладить борьбу против самолетов, которые скидывают эти авиабомбы. Тут речь идет о зенитных ракетных комплексах и истребителях F-16.

Я думаю, что мы находимся сейчас в этапе глухой обороне и подготовки к весенней кампании 2025 года. Раньше наступать практически нереально,

– считает Нарожный.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 548 тысяч личного состава, 8142 танка, 15611 боевых бронированных машин, 14831 артиллерийскую систему и т.п.