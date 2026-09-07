Ситуация на линии боевого столкновения осенью и зимой будет складываться в зависимости от логистических возможностей вражеской группировки. Военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу о ключевых направлениях, куда россияне будут пытаться бросить основные силы, и оценил угрозы для украинской обороны.

Почему Юг и Крым не станут главными целями россиян?

По словам аналитика, на южном участке фронта существенных изменений ожидать не стоит, ведь Силы обороны Украины удерживают там преимущество в воздушном пространстве низкого уровня благодаря дроновым системам. Украинские беспилотники эффективно уничтожают логистику противника в Запорожской и Херсонской областях, а также в районе временно оккупированного Мариуполя.

Крым уже по сути как военная база перестал существовать. В качестве логистической базы он еще работает, но для размещения войск или нанесения ударов по Украине используется довольно ограниченно,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Поэтому, по его мнению, оккупанты будут по-прежнему делать основной акцент на востоке Украины. На Донбассе у захватчиков есть развитая сеть автодорог и большие города, такие как Донецк и Мариуполь, которые они используют в качестве военных и логистических баз для накопления сил и боеприпасов.

На Донбассе этой зимой будут вестись самые ожесточенные бои, потому что там у врага очень хорошая логистика и большое количество дорог,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время в Сумской области российские войска застряли примерно в 20–24 километрах от областного центра вблизи Юнаковки. Несмотря на это, боевые действия в приграничной зоне будут продолжаться и в дальнейшем из-за близости к государственной границе с Россией.

Военный эксперт объяснил, где будут вестись самые тяжелые бои этой зимой: смотрите видео

Отдельно эксперт обратил внимание на возможность использования дальнобойных беспилотников в глубине территории России. Если украинские средства получат соответствующие технические возможности и связь, это позволит поражать движущиеся цели на большом расстоянии от границы.

Если мы сможем наносить удары на территории России, то с технической точки зрения дрон может залететь на расстояние от 500 до 1000 километров от государственной границы. Он станет гораздо точнее и сможет поражать движущиеся цели, полностью перерезая логистику врага,

– резюмировал Нарожный.

Стоит добавить, что оккупанты также пытаются продвигаться в сторону Славянска и Константиновки в Донецкой области. Однако в самой Константиновке городские бои продолжаются уже долгое время, а украинские защитники надежно удерживают промышленные зоны города, изматывая пехоту противника.