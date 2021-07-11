Боевой корабль Греции зашел в Черное море: фото

Военный корабль Греции Daniolos пересек Босфор в направлении Черного моря. Судно примет участие в учениях "Бриз 2021" в болгарском городе Бургас.

Об этом сообщил Йорук Ишик, наблюдатель в Босфоре. В своем твиттере он опубликовал фотографии корабля Военно-морских сил Греции.

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"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря, чтобы принять участие в "Бриз 2021" под руководством Болгарии", – написал он.

Наблюдатель объяснил, что все греческие корабли соответствующего класса получили названия в честь младших офицеров HN, которые отдали свою жизнь в боях.

В длину Daniolos достигает 62 метра, ширину – 9,5 метра. Развивает скорость до 65 километров в час. Судно ввели в эксплуатацию в июле 2003 года.

Заметим, что турецкая береговая охрана сопровождала штурмовой корабль ВМС Греции во время транзита через Босфор в Черное море.

Греческий корабль и его сопровождение / Фото Йорука Ишика

Обучение "Бриз" – не путать с "Си Бриз"

Это болгарские военные учения, которые начнутся 11 июля и продлятся до 19 июля 2021 года. В них планируют принять участие 14 стран. Предварительно намерены привлечь 30 кораблей, 3 самолета, 8 вертолетов и более 2 тысяч военных из Украины, Великобритании, США, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.

С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили международные военные учения "Си Бриз" . Они стали самыми масштабными за всю историю.

"Большинство кораблей, участвовавших в "Си Бриз", также присоединятся и к "Бриз" – болгарским учениям. Поэтому они останутся в Черном море на время", – объяснили ранее организаторы.