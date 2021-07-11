Про це повідомив Йорук Ишик, спостерігач у Босфорі. У своєму твітері він опублікував фотографії корабля Військово-морських сил Греції.

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"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор у напрямку Чорного моря, щоб взяти участь у "Бриз 2021" під керівництвом Болгарії", – написав він.

Спостерігач пояснив, що всі грецькі кораблі відповідного класу отримали назви на честь молодших офіцерів HN, які віддали своє життя у боях. Довідка. Завдовжки Daniolos сягає 62 метри, завширшки – 9,5 метра. Розвиває швидкість до 65 кілометрів на годину. Судно ввели в експлуатацію у липні 2003 року.

Зауважимо, що турецька берегова охорона супроводжувала штурмовий корабель ВМС Греції під час транзиту Босфором до Чорного моря.

Грецький корабель та його супровід / Фото Йорука Ишика

Навчання "Бриз" – не плутати з "Сі Бриз"​

Це болгарські військові навчання, які розпочнуться 11 липня й триватимуть до 19 липня 2021 року. У них планують взяти участь 14 країн. Попередньо мають намір залучити 30 кораблів, 3 літаки, 8 вертольотів і понад 2 000 військових з України, Великої Британії, США, Албанії, Бельгії, Грузії, Греції, Іспанії, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, Туреччини.

Довідка. З 28 червня по 10 липня у Чорному морі проходили міжнародні військові навчання "Сі Бриз". Вони стали наймасштабнішими за всю історію.

"Більшість кораблів, які брали участь в "Сі Бриз", також долучаться й до "Бриз" – болгарських навчаннях. Тож вони залишаться у Чорному морі на певний час", – пояснив раніше організатори.