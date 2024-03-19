Историю военнослужащего Евгения с позывным "Медведь" рассказал проект "Украинский свидетель" в новом сюжете. Мужчине 37 лет, десять из которых мужчина воюет против оккупантов.

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Интервью с "Медведем"

"Медведь" – уроженец Донецкой области и когда-то служил в Краматорском ТРО. Сейчас он командир взвода одного из подразделений сил обороны Украины. А еще он сидел в тюрьме за убийство, которого не совершал – это было доказано и судимости у него нет. В связи с этим боец поделился своим отношением к осужденным, которые имеют желание защищать страну.

Если человек хочет, то кто ограничит его в правах? Это должны быть отдельные подразделения со своими задачами – пехота, штурмовики. Не потому, что таких людей не жалко, а потому, что это добровольцы,

– говорит "Медведь"

Военный убежден, что мобилизационная кампания в Украине, в отличие от России, сорвана. По его словам, есть бригады, в которых на ходу тридцать человек из девяноста. Из них кто-то получил ранения, кто-то вернулся из госпиталя. Кроме этого они на фронте уже более года – личный состав нужно пополнять.

Как уроженец Донецкой области мужчина также объяснил разницу между Донецкой областью и Донбассом.

Гораздо проще быть Ириной Фарион во Львове, чем Василием Стусом в Донецкой области. Донецкая область это Украина, а Донбасс ничего общего с Украиной не имеет. Краматорское и Бахмутское ТРО не просто существуют, они еще и упорно сражаются с врагом. С краматорской теробороны нет ни одного человека, который бы сдался в плен живым,

– поделился мужчина.

"Медведь" имеет свою точку зрения о том, как стоит быть возвращать людей с оккупационной пропаганды после освобождения Луганской и Донецкой областей.

Мне не нужно с ними жить. Это им нужно жить со мной, с моими собратьями, на нашей земле. И либо они будут жить по нашим законам, или "чемодан, вокзал и то, что осталось от России". Не должно быть никакого "особого подхода" к Донецкой области. Надо будет заселять эти земли украинцами, ветеранами, давать им какие-то преференции и кредиты. И Донецкая область станет достойным членом украинской семьи. Донецкая область – это Украина. И она будет Украиной,

– говорит Медведь.