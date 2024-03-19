Історію військовослужбовця Євгена із позивним "Ведмідь" розповів проєкт "Український свідок" у новому сюжеті. Чоловіку 37 років, десять з яких чоловік воює проти окупантів.

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Інтерв'ю з "Ведмедем"

"Ведмідь" – уродженець Донеччини і колись служив у Краматорському ТРО. Нині він командир взводу одного з підрозділів сил оборони України. А ще він сидів у в’язниці за вбивство, якого не скоював – це було доведено і судимості у нього немає. У зв'язку з цим боєць поділився своїм ставленням до засуджених, які мають бажання захищати країну.

Якщо людина хоче, то хто обмежить її у правах? Це мають бути окремі підрозділи зі своїми задачами – піхота, штурмовики. Не тому, що таких людей не шкода, а тому, що це добровольці,

– каже "Ведмідь"

Військовий переконаний, що мобілізаційна кампанія в Україні, на відміну від Росії, зірвана. За його словами, є бригади, в яких на ходу тридцять людей з дев’яноста. З них хтось отримав поранення, хтось повернувся зі шпиталю. Окрім цього вони на фронті вже понад рік – особовий склад потрібно поповнювати.

Як уродженець Донецької області чоловік також пояснив різницю між Донеччиною та Донбасом.

Набагато простіше бути Іриною Фаріон у Львові, ніж Василем Стусом на Донеччині. Донеччина це Україна, а Донбас нічого спільного з Україною не має. Краматорське та Бахмутське ТРО не просто існують, вони ще й завзято б’ються з ворогом. З краматорської тероборони немає жодної людини, яка б здалася у полон живою,

– поділився чоловік.

"Ведмідь" має свою точку зору з приводу того, як варто буде повертати людей з окупаційної пропаганди після звільнення Луганщини та Донеччини.

Мені не потрібно з ними жити. Це їм потрібно жити зі мною, з моїми побратимами, на нашій землі. І або вони житимуть за нашими законами, або "чемодан, вокзал і те, що залишилось від Росії". Не повинно бути ніякого "особливого підходу" до Донецької області. Треба буде заселяти ці землі українцями, ветеранами, давати їм якісь преференції та кредити. І Донеччина стане гідним членом української родини. Донеччина – це Україна. І вона буде Україною,

– каже Ведмідь.