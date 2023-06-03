В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации украинских территорий возможны внутренние конфликты внутри России. Об этом в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на общественном рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Об этом пишет 24 Канал.

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Операция российских добровольцев продолжается

Юсов добавил, что соответствующий сценарий мятежа могут вызвать и успешные действия повстанцев, борющихся за свои права на территории страны-агрессора. А также и НПК, которые сейчас активно создаются в России, ведь "когда ружье висит – оно непременно выстрелит".

Представитель военной разведки Украины отметил, что операция добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается.

Король оказался нагим. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники",

– сказал Юсов.

Он уточнил, что борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", ведь они научены избивать дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров.

Потому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир,

– сказал представитель ГУР МО Украины.

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