В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации украинских территорий возможны внутренние конфликты внутри России. Об этом в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на общественном рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Об этом пишет 24 Канал.
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Операция российских добровольцев продолжается
Юсов добавил, что соответствующий сценарий мятежа могут вызвать и успешные действия повстанцев, борющихся за свои права на территории страны-агрессора. А также и НПК, которые сейчас активно создаются в России, ведь "когда ружье висит – оно непременно выстрелит".
Представитель военной разведки Украины отметил, что операция добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается.
Король оказался нагим. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники",
– сказал Юсов.
Он уточнил, что борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", ведь они научены избивать дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров.
Потому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир,
– сказал представитель ГУР МО Украины.
Военный мятеж в России уже начался: российская армия открыто бьет по Белгородщине
- В субботу 3 июня российские войска избивали из артиллерии по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другим. Они теперь безразборно бьют и по своим городам, просто чтобы вытеснить оттуда бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", желающих свергнуть кремлевский режим.
- Кроме этого, в район боевых Кремль перебросило специальное тик-ток подразделение "Ахмат".
- Также российские добровольцы объявили об открытии гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать желающих россиян в тыл Украины
- Между тем в Шебекинском округе Белгородской области местные власти ввели запрет на передвижение транспорта, даже автобусов.