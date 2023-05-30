Боец 113 бригады ТРО Руслан за время полномасштабного вторжения уже создал около 150 рисунков. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Творчество на войне

Мужчина сейчас держит оборону Харьковщины, раньше же создавал детские конструкторы.

Меня делало счастливым то, что очень многие дети, по моим подсчетам около 100 тысяч, пользовались моими конструкторами. Пришла война и все изменилось,

– объяснил он.

Украинский защитник рассказал, что после тяжелого дня в коммуниции чувствует себя обессиленным. Впрочем, каждый раз к жизни его возвращает творчество.

Рисунки, которые создает Руслан / Скриншот с видео

"Это моя психологическая разгрузка. Я больше рисую разве что для своих ребят, которых очень люблю", – добавил Руслан.

По его словам, создавать комиксы и шаржи может как раз в боевых условиях. Помешать же может стать лишь дождь или сильный обстрел позиций врагом.

Рисунки, которые создает Руслан / Скриншот с видео

Руслан поделился, что когда попал в госпиталь с ранением, то почувствовал, как исчезло вдохновение. Теперь же бумага и карандаш буквально не выпускает из рук. Свои рисунки мужчина публикует в социальных сетях и таким образом пытается напомнить гражданскому населению о военных и важной работе, которую они делают.

Украинский защитник мечтает после победы создать большой творческий проект, чтобы показать войну воочию. Тем более что работ, по крайней мере для выставки, у него точно хватит.

Украинский защитник на фронте рисует шаржи: смотрите видео

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