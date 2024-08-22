О своем решении голодать военный заявил в своих социальных сетях. По его словам, питание пациентов готовится из продуктов низкого качества и не соответствует нормам сбалансированности – а именно, отсутствуют овощи и фрукты.

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Боевой медик недоволен качеством обслуживания в больнице

Надо иметь невероятный талант чтобы из нормальных продуктов приготовить такую гадость которой нас здесь кормят, а здесь лечатся военные и сбалансированное питание это часть лечения.,

– сказал он.

Конопля также продемонстрировал свою больничную палату, на стенах которой было видно плесень, а также показал блюда, которыми кормят пациентов.

Овсянку, поданную на завтрак, он сравнил с молочным клеем. В мясе, поданном вместе с макаронами, военный обнаружил жилы и шкурки.

Он отметил, что на качество питания в медицинском учреждении жаловались не только военные, но и гражданские пациенты и медперсонал, однако изменить ситуацию у них не было возможности.

Военный добился изменений

Через некоторое время боевой медик рассказал, что после его публикации "изменения уже начались". Теперь к макаронам и компоту, которые предлагались в больнице, добавили также овощи и сардельку.

"Ребята, которые здесь лечатся длительное время, такую еду видели впервые", – рассказал он и добавил, что завтра в больнице ждут приезда "губернатора и нескольких телеканалов".