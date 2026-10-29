"Видят, что атакуют гражданских": военный объяснил цель ударов России по вокзалам

Майор ВСУ Егор Чечеринда в эфире 24 Канала заявил, что удары реактивных БПЛА по железнодорожной инфраструктуре являются целенаправленным военным преступлением. Захватчики намеренно наносят удары по мирным жителям, параллельно устраивая показательные акции на временно оккупированных территориях.

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Сознательный террор в отношении пассажиров

Во время атаки на железнодорожный вокзал в Днепре вражеские операторы полностью контролировали траекторию беспилотников и видели конечную точку прилета.

Оператор, управляющий дроном, видит через видеокамеру, что это платформа и там стоят гражданские лица, которые ждали электропоезд "Днепр – Запорожье". Они прекрасно понимают, что именно они атакуют– подчеркнул Егор Чечеринда.

Военный обратил внимание на вопиющее лицемерие России: оккупанты устраивают пропагандистские шоу по эвакуации мирных жителей в Олешках по просьбе мировых лидеров, но одновременно хладнокровно убивают людей на остановках и перронах в других регионах.

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Массированные атаки на транспортные узлы

Помимо Днепра, российские захватчики посреди дня нанесли удар по Чернигову, где погибли две 15-летние девушки, а также по Кременчугу, где жертвами атаки стали три человека. В течение октября это уже как минимум третья серия массированных обстрелов транспортных узлов после аналогичных ударов по Прилукам, Краматорску и Запорожью, в которых в общей сложности погибли более 80 человек.

Также спикер рассказал о трудностях с уничтожением новых скоростных вражеских БПЛА, которые Россия применила в Кременчуге. Слишком малая высота полета и высокая скорость существенно затрудняют их обнаружение стандартными средствами ПВО, однако силы противовоздушной обороны сбили 3 из 4 дронов во время атаки на Днепр.