Военный объяснил, почему Генштаб не публикует статистику потерь со стороны Украины

Совершенно очевидно, что война не бывает без потерь, и, к сожалению, на нашей земле погибают не только враги, но и ее защитники.

Однако каждый день в новостях мы слышим только о потерях со стороны российских оккупантов. Почему так происходит – объяснил военный Евгений Дикий.

Важно С начала войны более 350 мирных украинцев погибли, 700 – ранены, – ООН

Почему Генштаб не публикует статистику потерь в ВСУ

Как отметил военный, на это есть несколько причин, в частности:

психологический эффект – не все люди одинаково могут воспринимать информацию. И то, что одних только озлобит и настроит мочить оккупантов, других может испугать, загнать в депрессняк и сломать.

преимущество для врага – информация о наших потерях многое дает вражеским штабистам для планирования операций.

Это очень ценная информация для врага, и ее ни в коем случае не следует ему давать. Ни об общих потерях, ни о потерях на отдельных направлениях или в конкретных боях,

– заметил Евгений Дикий.

Украина не забудет своих героев

Но информацию о жертвах среди гражданского населения не только можно, но и нужно разглашать!

Он подчеркнул, что Украина – не Россия. И придет время, когда мы оплачем и почтим каждого из наших Героев поименно.

"Мы не рашка, здесь не будет безымянных могил и сожженных в передвижных крематориях "ихтамнетов". Придет время, когда мы проведем анализ потерь и извлечем уроки. Но все это будет после победы. Всему свое время", – подытожил военный.

Заметим, что в секрете также следует держать информацию о:

перемещении наших войск,

наименовании и расположении украинских военных подразделений,

количестве вооружения и техники,

информацию о военных операциях, которые планируются или проводятся, были отложены или отменены.

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