Однак щодня у новинах ми чуємо лише про втрати з боку російських окупантів. Чому так відбувається – пояснив військовий Євген Дикий.

Важливо Від початку війни понад 350 мирних українців загинули, 700 – поранені, – ООН

Чому Генштаб не публікує статистику втрат у ЗСУ

Як зазначив військовий, на це є кілька причин, зокрема:

психологічний ефект – не всі люди однаково можуть сприймати інформацію. І те, що одних лише озлобить та налаштує мочити окупантів, інших може перелякати, загнати у депресняк та зламати.

перевага для ворога – інформація про наші втрати багато дає ворожим штабістам для планування операцій.

Це дуже цінна інформація для ворога, і її ні в якому разі не слід йому давати. Ні про загальні втрати, ні про втрати на окремих напрямках, чи в конкретних боях,

– зауважив Євген Дикий.

Зверніть увагу! Натомість інформацію про жертв серед цивільного населення не лише можна, але й потрібно розголошувати!

Україна не забуде своїх героїв

Він підкреслив, що Україна – не Росія. І настане час, коли ми оплачемо та вшануємо кожного з наших Героїв поіменно.

"Ми не рашка, тут не буде безіменних могил та спалених у пересувних крематоріях "іхтамнєтов". Настане час, коли ми проведемо аналіз втрат і винесемо уроки. Але все це буде після перемоги. Всьому свій час", – підсумував військовий.

Зауважимо, що у таємниці також слід тримати інформацію про:

переміщення наших військ,

найменування та розташування українських військових підрозділів,

кількість озброєння і техніки,

інформація щодо військових операцій, які проводяться або плануються, були відкладені чи скасовані.

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