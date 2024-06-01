Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что тут, конечно, у каждого свои проблемы. Действительно сложная ночь была для украинцев, которые отражали массированный ракетный удар в ночь на 1 июня.

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Польша делает свою работу

По словам Шарпа, поляки, конечно, не участвуют в отражении российских атак. В то же время параллельно они делают свою работу по подготовке сил ПВО. Уже были случаи, когда российские ракеты залетали на территорию Польши.

Сложностей у поляков значительно меньше. Но это не совсем рутина. На польскую территорию уже залетали российские ракеты. Они применяют меры безопасности и тренируются. Именно тренировки – важнейший для них аспект в этом случае. Наблюдают, как летят ракеты; поднимают в воздух авиацию. Кто-то нервничает, кто-то напряжен, кто-то боится,

– сказал Шарп.

Проблемы поляков – на уровне базовых учений ПВО с элементами дополнительных угроз. Впрочем, они делают важное для себя дело, отрабатывая действия подразделений в случае российских атак.

Уже были разговоры о том, что в странах НАТО говорили об идее, чтобы сбивать российские ракеты над Западом Украины. И такие действия поляков сейчас абсолютно уместны в этом контексте.

Я не верю сейчас в такую возможность. Мне кажется, что до реализации этой идеи достаточно далеко. Но по крайней мере ее обсуждают. Если когда-то эта возможность станет реалистичной, то то, что отрабатывают поляки, релевантно к такому развитию событий. В общем у каждого свои проблемы,

– рассказал Шарп.

Ракетный удар по Украине 1 июня: коротко